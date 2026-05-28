Ripulite le spiagge pubbliche di Napoli, il sindaco: “Dall’1 giugno saranno aperte a tutti”

In occasione dell’avvio della stagione estiva, sono state ripulite le spiagge di Napoli, in particolare in zona Posillipo, pronte a riaprire entro il primo giugno 2026. Ad annunciarlo è stato il sindaco Gaetano Manfredi.

Ripulite le spiagge di Posillipo, sindaco: “Riaprono l’1 giugno”

Dopo l’assalto dei primi bagnanti nel corso del weekend, in alcuni tratti di spiaggia si sono accumulati una serie di rifiuti. L’amministrazione comunale ha annunciato l’avvenuta bonifica delle zone interessate che presto saranno messe nuovamente a disposizione dei cittadini.

“Stamattina siamo intervenuti sulle spiagge di Posillipo con attività di pulizia e sistemazione dell’arenile. Continua il lavoro per restituire ai cittadini spazi pubblici più puliti e curati, mentre andiamo avanti anche con le procedure relative alle concessioni insieme all’Autorità Portuale. Entro il 1° giugno le spiagge comunali saranno attrezzate e aperte alla città“ – ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi.

Intanto anche un’altra spiaggia napoletana è stata restituita alla cittadinanza: si tratta della Spiaggia del Municipio, situata alla periferia est di Napoli, precisamente a San Giovanni a Teduccio. Un luogo sottratto all’incuria e al degrado che torna a risplendere offrendo la possibilità ai cittadini di usufruire di una nuova spiaggia, estesa, pulita e con tutti i comfort necessari per trascorrere al meglio una giornata di mare.

Stando a quanto anticipato dall’assessore alla Partecipazione Attiva e all’Immagine della Città, Carlo Puca, a partire dal primo giugno, il tratto di costa già balneabile sarà attrezzato con bagni, pedane, ombrelloni e sdraio gratuiti del Comune di Napoli.