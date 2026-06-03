A Napoli il Campionato mondiale del Pizzaiuolo: 3 giorni di sfide con oltre 600 pizzaioli

Dall’8 al 10 giugno 2026 arriva a Napoli il Campionato mondiale del Pizzaiuolo: 3 giorni di competizione che animeranno la Mostra D’Oltremare, dove a sfidarsi saranno più di 600 pizzaioli provenienti da ogni parte del mondo.

Campionato Mondiale del Pizzaiuolo: come iscriversi

In occasione della XXIII edizione sono più di 100 i paesi coinvolti. Quest’anno per la prima volta nella storia del Campionato, infatti, sono attesi concorrenti anche dalla Finlandia, dall’Armenia, da Porto Rico e dalla Bosnia ed Erzegovina. I vincitori delle singole tappe si sfidano a Napoli per aggiudicarsi il premio: Trofeo Caputo.

“La nostra è stata un’intuizione visionaria e portata avanti” – racconta Antimo Caputo, Ceo dell’omonimo Mulino – “Realizzare un evento capace di attrarre i pizzaioli di tutto il mondo lì dove la pizza è nata, a Napoli. Creando l’occasione per trasmettere l’arte del pizzaiuolo napoletano, così come riconosciuta dall’Unesco, a tantissimi giovani professionisti di altrettante nazionalità.”

“Questi momenti di condivisione – precisa Caputo – sono essenziali: si apprende, ci si confronta, si sperimenta. Ed è proprio in questi frangenti, dall’incrocio di culture e di storie gastronomiche, che si affermano le nuove tendenze. Pensiamo al rilancio della Pizza Americana artigianale di alta qualità, che unisce le caratteristiche di questa tipologia d’Oltreoceano al plus dei tanti prodotti di eccellenza provenienti dalla Campania. Una ricaduta positiva per tutta la filiera: dalla farina ai pomodori, dall’olio ai latticini, in un trend virtuoso che vede esportare, accanto alle materie prime di alta gamma, un altrettanto autorevole know-how alimentare”.

Le iscrizioni per partecipare sono ancora aperte e chiuderanno il 7 giugno 2026. Per gli interessati è possibile iscriversi tramite il sito di Associazione Pizzaiuoli Napoletani.



