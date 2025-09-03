Emilio Fede è morto, quando disse: “Napoli la amo da sempre, è una grande città”

Si è spento Emilio Fede, il noto giornalista e volto storico del TG4, morto all’età di 94 anni e particolarmente legato alla città di Napoli.

Morto Emilio Fede, quando disse: “Amo Napoli”

Fede è deceduto nella residenza San Felice di Segrate, vicino Milano, assistito nei suoi ultimi istanti di vita dalle figlie. Già nella mattinata di ieri era stata diffusa la notizia di un repentino peggioramento delle sue condizioni.

Una notizia che ha sconvolto anche la città partenopea, uno dei luoghi del cuore del giornalista. Proprio pochi anni fa, mentre festeggiava uno degli ultimi compleanni insieme alla moglie, Diana De Feo, sul lungomare di via Partenope, aveva dichiarato: “Napoli la amo da sempre, moltissimo. Lì ho molti amici, è una gran città“.

Un affetto speciale per la città che condivideva con sua moglie Diana, la giornalista ed ex senatrice del Popolo della Libertà che si è spenta nel 2021 all’età di 84 anni presso la sua abitazione di Napoli.