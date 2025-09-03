Intossicazione, mangiano il tonno a pranzo e si sentono male: 13 persone in ospedale

Sarebbero 13 le persone finite in ospedale, a Cagliari, per sospetta intossicazione alimentare. Si sarebbero sentite male dopo aver consumato un pranzo a base di tonno durante la pausa dal lavoro.

Cagliari, 13 persone in ospedale per sospetta intossicazione

Stando a quanto rende noto La Repubblica, si tratterebbe di 13 lavoratori che avrebbero mangiato del tonno durante la pausa pranzo, all’interno di un bar-ristorante del centro di Cagliari. Poco dopo avrebbero iniziato ad avvertire i primi sintomi come nausea, forti dolori addominali e anche alcune reazioni cutanee.

Tutti sono stati assistiti dal personale medico nei pronto soccorso degli ospedali cittadini. Pare che l’allarme, per fortuna, sia rientrato: nessuno dei lavoratori verserebbe in gravi condizioni. Intanto sono state avviate le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda e risalire all’origine dell’intossicazione.

In questi ultimi giorni anche a Oliveto Citra, in provincia di Salerno, si sono verificati casi di intossicazione alimentare. Ad avvertire forti malori sarebbero stati 5 commensali di un ristorante del posto che avrebbero consumato la stessa tipologia di antipasto.