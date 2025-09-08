Parto record in Campania, sono nati tre gemellini: un maschio e 2 femmine

Si è concluso con successo un parto trigemellare all’ospedale Moscati di Avellino: un raro evento che ha portato alla nascita di tre gemellini, un maschietto e due femminucce.

Parto record al Moscati di Avellino: sono nati tre gemellini

Un altro grande successo dell’ospedale campano dove una donna di 33 anni, di nazionalità cinese, con un parto cesareo ha dato alla luce i suoi tre bambini alla 34esima settimana di gestazione. La neo-mamma, residente da anni in provincia di Avellino, sta bene, così come i suoi piccoli.

Un caso di elevata complessità, che si verifica molto raramente (con un’incidenza di uno su 10 mila), risolto con professionalità dall’equipe medica del Moscati e in particolare dall’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia diretta dal dottor Mario Ardovino.

Si tratta di un tipo di parto considerato ad elevato rischio per la mamma e per i nascituri ma, per fortuna, non sono state registrate particolari complicanze. Per i tre gemelli si sarebbe reso necessario solo un periodo di osservazione a seguito del parto.

“Questo è il frutto di un lavoro di squadra eccezionale e di una pianificazione meticolosa che ha permesso di affrontare positivamente ogni possibile imprevisto” – hanno commentato il direttore generale Germano Perito e il dottor Ardovino, come rende noto Il Mattino.