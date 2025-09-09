Rissa a colpi di coltello a San Giorgio, 3 ragazzi e una mamma: voleva difendere il figlio

Una violenta rissa tra ragazzi si è verificata a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, nel bel mezzo di Piazza Troisi. Una brutale colluttazione che avrebbe visto spuntare anche un coltello e che avrebbe coinvolto anche una donna, madre di uno dei giovani.

Violenta rissa tra ragazzi a San Giorgio: intervenuta una mamma

Protagonisti della violenza tre ragazzi, tutti 18enni, e la mamma di uno di loro, intervenuta sul posto per difendere il figlio. Al momento non si conoscono le cause che avrebbero generato l’aggressione ma pare che tutto sia partito per scherzo: i ragazzi, conoscenti ma non appartenenti alla stessa comitiva, avrebbero iniziato a prendersi in giro per l’abbigliamento indossato.

Si ipotizza anche la presenza di una quarta persona che avrebbe sferrato le coltellate: l’arma, infatti, non è stata ritrovata. I tre giovani avrebbero riportato lievi ferite da arma da taglio e tutti sono stati medicati all’Ospedale del Mare.

Sia i ragazzi che la donna sono stati fermati e denunciati per rissa aggravata. Saranno gli inquirenti a ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda, risalendo anche ad altre eventuali persone intervenute nella rissa.