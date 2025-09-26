Flotilla, paura per gli italiani a bordo delle navi verso Gaza. Farnesina: “Non proseguite”

A seguito degli attacchi subiti dalle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla – impegnata per fornire supporto concreto a Gaza – la Farnesina ha sconsigliato agli italiani di proseguire il viaggio per non incorrere in rischi troppo grossi.

Flotilla, la Farnesina agli italiani a bordo: “Non proseguite”

In un messaggio inviato ai partecipanti italiani della Flotilla, la Farnesina, come rende noto l’Ansa, ha “sconsigliato di proseguire l’iniziativa” sottolineando che “chi la intraprende si assume in proprio tutti i rischi e sotto la sua personale responsabilità”.

Per chi sceglie di desistere, fermandosi in Grecia e proseguire in modo sicuro per l’Italia o altra destinazione, la Farnesina assicura la Farnesina assicura che “l’Italia offrirà assistenza ove richiesto”. Anche il ministro Crosetto ha evidenziato i rischi connessi all’avanzata della flotta: “La Flotilla si trova a 450 miglia dal punto pericoloso, che è l’uscita dalle acque internazionali. A quel punto nessuno sarà più in grado di garantire sicurezza e aiuto nel caso accadesse qualcosa”.

La proposta, per evitare ulteriori attacchi, è quella di riuscire a recapitare ugualmente il carico al popolo palestinese ma sfruttando ulteriori vie. Il più recente tentativo di mediazione italiano prevede il trasporto del materiale umanitario a Cipro dove il Patriarcato latino di Gerusalemme lo avrebbe trasferito prima al porto di Ashdod, in Israele, e poi a Gaza attraverso un corridoio umanitario.

Soluzione, tuttavia, bocciata dagli attivisti della Flotilla che sembrano decisi a proseguire il loro viaggio: “Non lasceremo gli aiuti a Cipro: non rispetterebbe l’obiettivo della nostra missione che è rompere l’assedio della Striscia. Le nostre 50 barche proseguiranno dirette fino a Gaza“.