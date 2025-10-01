Lo strazio di Mario, ha scoperto che il papà ha ucciso la mamma e il fratello: “Come ha potuto”

E’ affranto dal dolore Mario Ocone, figlio della donna uccisa a Paupisi, in provincia di Benevento, dal marito, nonché padre del ragazzo ritenuto responsabile anche della morte del figlio 15enne.

Omicidio Paupisi, il figlio della donna uccisa: “Come ha potuto”

Salvatore Ocone, operaio agricolo 58enne, nel corso dell’interrogatorio ha confessato il duplice omicidio: avrebbe colpito mortalmente con una pietra non solo la moglie, Elisa Polcino di 49 anni, ma anche i due figli minorenni, Cosimo e Antonia, rispettivamente di 15 e 16 anni.

Avrebbe poi trascinato i due ragazzi in auto per scappare via con loro. Al momento del fermo, purtroppo, Cosimo era già deceduto mentre Antonia, in gravi condizioni, è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove attualmente è ancora ricoverata.

Non era presente in casa, al momento dell’aggressione, soltanto il figlio maggiorenne della coppia, Mario, residente a Rimini per questioni lavorative. Proprio lì sarebbe giunta una pattuglia dei carabinieri per comunicare al giovane la tragedia avvenuta nell’appartamento di famiglia.

“Mario era sotto choc” – hanno raccontato alcuni colleghi di lavoro, come rende noto Il Corriere. Il ragazzo ha raggiunto il Beneventano soprattutto per stare vicino a sua sorella che sta lottando tra la vita e la morte. “Come ha potuto fare questo?” – avrebbe detto sconvolto ad uno dei parenti, riferendosi al padre reo confesso del duplice omicidio.