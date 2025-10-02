38enne ferito da colpo d’arma da fuoco nel Napoletano: è ricoverato in gravi condizioni

Ieri sera, i carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata sono intervenuti all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove era stato portato un uomo ferito da arma da fuoco.

Si tratta di un 38enne di origine rumena colpito all’addome. A causa della gravità delle ferite, l’uomo è stato trasferito al policlinico di Napoli, dove è attualmente in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire sia la dinamica dell’aggressione sia il luogo in cui sarebbe avvenuto il ferimento.