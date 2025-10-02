Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

38enne ferito da colpo d’arma da fuoco nel Napoletano: è ricoverato in gravi condizioni

Ott 02, 2025 - Redazione Vesuviolive

Ieri sera, i carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata sono intervenuti all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove era stato portato un uomo ferito da arma da fuoco.

Si tratta di un 38enne di origine rumena colpito all’addome. A causa della gravità delle ferite, l’uomo è stato trasferito al policlinico di Napoli, dove è attualmente in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire sia la dinamica dell’aggressione sia il luogo in cui sarebbe avvenuto il ferimento.

Tag
sparatoria
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI