Ottobre come maggio, arriva il caldo anomalo a Napoli e sembrerà primavera: quando

Stando alle previsioni meteo, nei prossimi giorni le temperature subiranno un ulteriore incremento dando il via ad una fase di caldo anomalo anche a Napoli e in Campania.

Meteo, caldo anomalo a ottobre: fino a quando

Secondo le stime de Il Meteo, in pieno ottobre si andrà incontro ad una parentesi di caldo dal sapore tardo primaverile, con temperature in decisa risalita. Sembrerà quasi di rivivere nuovamente il clima del mese di maggio, con il ritorno del sole da Nord a Sud.

Dopo settimane di temporali caratterizzate dall’arrivo del primo freddo, la situazione sarà completamente capovolta con l’arrivo dell’anticiclone e del suo vasto campo di alta pressione che determinerà un caldo fuori stagione.

Sarà in particolare da metà settimana che si registrerà la svolta termica, con i termometri che inizieranno a segnare valori quasi primaverili. Tra le zone più “calde” del paese ci saranno le Regioni tirreniche e le due Isole Maggiori dove si registreranno picchi fino a 28 gradi.

Un caldo fuori stagione che durerà almeno fino al weekend ma che potrebbe estendersi addirittura all’inizio della settimana successiva. Subito dopo, tuttavia, come accade generalmente in autunno, il maltempo dovrebbe prendere il sopravvento, accompagnandosi a temperature più fredde. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la proiezione attuale.