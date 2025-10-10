Oggi è il giorno del dolore per i funerali di Elisa e Cosimo: mamma e figlio uccisi dal papà

E’ il giorno del dolore oggi a Paupisi, nel Beneventano, dove nel pomeriggio si terranno i funerali di Elisa Polcino e Cosimo Ocone, mamma e figlio uccisi nella loro abitazione dal marito della donna nonché papà del ragazzo di 15 anni.

Dolore a Paupisi: oggi i funerali di mamma e figlio uccisi

Si terrà oggi, 10 ottobre, alle ore 16 nella chiesa di Santa Maria del Bosco la cerimonia funebre per Elisa e Cosimo, le due vittime del duplice omicidio che ha sconvolto l’intera comunità beneventana. Mamma e figlio sarebbero stati uccisi all’interno della loro abitazione, in contrada Frasso, dove sarebbe rimasta ferita anche l’altra figlia minorenne della coppia, Antonia, di 16 anni, attualmente ricoverata in gravi condizioni.

Stando a quanto emerso, Salvatore Ocone avrebbe prima colpito la moglie con una grossa pietra recuperata in giardino per poi scagliarsi contro i figli. Avrebbe poi caricato i ragazzi, in agonia, in auto per darsi alla fuga. Soltanto dopo ben 13 ore i carabinieri hanno ritrovato l’auto con a bordo l’uomo, la figlia in fin di vita e il cadavere del 15enne.

“Il sindaco e l’amministrazione comunale, profondamente sconvolti per la tragedia che ha colpito la comunità di Paupisi, si uniscono con commozione al dolore per la scomparsa di Elisa e del piccolo Cosimo, vittime innocenti di un dramma che ha ferito la nostra collettività” – è la nota diffusa dal sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta.

“In questo momento la comunità si stringe attorno a Mario e Antonia, ai familiari tutti, con affetto, vicinanza e preghiera. Che la memoria di Elisa e Cosimo resti per sempre viva nei cuori di tutti noi come richiamo alla pace, all’amore e al rispetto della vita”.

“Il sindaco, interpretando quindi la volontà dell’amministrazione comunale e lo strazio dell’intera comunità di Paupisi, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno 10 ottobre dalle ore 13:00 sino al termine del rito funebre”.