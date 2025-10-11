Incendio in casa nel Napoletano, donna bloccata tra fiamme e fumo: salvata dai carabinieri

Un grave incendio è divampato a Villaricca, all’interno di un appartamento situato al primo piano dove era rimasta bloccata una donna anziana, salvata dai carabinieri accorsi sul posto.

Incendio a Villaricca, donna tra le fiamme: salvata

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marano – allertati dal 112 – sono giunti sul posto, a via Filippo Turati 32, dando il via nell’immediato alla messa in sicurezza dell’area. I militari hanno provveduto ad allontanare tutti i residenti del palazzo in attesa dei Vigili del Fuoco, accorgendosi che una sola donna mancava all’appello.

Si trattava di una signora di 80 anni, residente nell’abitazione al primo piano del palazzo, avvolto dal fumo e dalle fiamme, e incapace di scappare in quanto disabile e sola. I carabinieri a quel punto sono entrati nel palazzo, affrontando la densa coltre di fumo che ha invaso lo stabile, hanno individuato l’abitazione e sono entrati in casa della donna.

L’anziana, rimasta intrappolata nella camera da letto, è stata presa in braccio e portata fuori dal palazzo. Nel frattempo sono giunti i vigili del fuoco per domare le fiamme e i medici del 118 che hanno prestato le prime cure alla donna. La signora fortunatamente sta bene.