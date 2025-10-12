Ancora sangue sulle strade del Casertano. Un uomo di 56 anni, Francesco Paternuosto, residente a Capua, ha perso la vita ieri mattina in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 333, nel tratto compreso tra Bellona e Capua, in località Ferranzano, nei pressi dello stabilimento Rdb.

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista, in sella alla sua Moto Guzzi, si è scontrato frontalmente con una Jaguar che procedeva in direzione opposta. L’impatto, avvenuto intorno alle 10, è stato violentissimo: Paternuosto è stato sbalzato dalla moto ed è caduto rovinosamente sull’asfalto, battendo la testa nonostante indossasse il casco.

I primi a soccorrerlo sono stati il conducente dell’auto e alcuni automobilisti di passaggio, che hanno tentato di rianimarlo in attesa dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Capua, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto pochi minuti dopo lo schianto.

La salma è stata trasferita, su disposizione della Procura di Santa Maria Capua Vetere, presso l’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia.

È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente della Jaguar, un giovane sottufficiale della Guardia di Finanza, rimasto profondamente scosso per l’accaduto. Su di lui sono stati eseguiti accertamenti tossicologici ed etilometrici di rito.

L’incidente ha causato rallentamenti temporanei alla circolazione, ma senza gravi disagi.

La notizia della morte di Francesco Paternuosto ha suscitato profonda commozione nella comunità capuana, dove l’uomo era molto conosciuto e stimato. Celibe e lavoratore autonomo, era un grande appassionato di moto e amava viaggiare sulle due ruote insieme agli amici. Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi sui social: «Non ci sono parole – ha scritto un amico – ti ricorderò sempre con il tuo Garelli rosso, con la sella bianca».

I funerali si svolgeranno, con ogni probabilità, nella chiesa di San Giuseppe, in località Fuori Porta Roma, dopo l’esame autoptico.