Allerta meteo in Campania, forti temporali poi arriva un altro Ciclone: cosa succederà

Prosegue il maltempo in Campania e, più in generale, al Sud dove è in atto il passaggio di un insidioso ciclone: stando alle previsioni meteo subito dopo arriverà un’altra perturbazione temporalesca che colpirà ancora una volta le regioni meridionali.

Maltempo in Campania, doppio ciclone al Sud: le previsioni

Dopo un accenno di “ottobrata”, con giornate miti e particolarmente soleggiate, già da ieri l’instabilità ha preso il sopravvento in Campania, spingendo la Protezione Civile Regionale a diramare un avviso di allerta meteo valido su tutto il territorio. Nelle prossime ore, infatti, stando alle stime de Il Meteo, sarà massima l’allerta al Sud, in particolare su Sardegna orientale, Sicilia, Calabria ionica e Campania.

Un giovedì nero, dunque, dal punto di vista climatico con il rischio di violenti nubifragi e temporali molto forti che caratterizzeranno anche la giornata di venerdì 17 ottobre, con piogge intense previste in particolare tra Calabria, Basilicata, Puglia ma anche Abruzzo e Molise.

Una breve tregua è attesa soltanto per sabato 18 ottobre ma sarà relativamente breve: già a partire da domenica 19 ottobre è previsto l’arrivo di un secondo ciclone, proveniente dall’Algeria fino all’estremo Sud, che scatenerà ancora una volta il maltempo.

Un terzo ciclone, infine, da lunedì sera dovrebbe dirigersi verso il Nord e parte del Centro Tirreno, spostando l’attenzione da un Sud flagellato dal maltempo a un Settentrione che, fino al fine settimana, continuerà a beneficiare ancora dell’Ottobrata italiana, con prevalenza di sole e temperature piacevoli.