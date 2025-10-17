Dopo freddo e maltempo arriva la svolta, torna la “primavera” al Sud: da quando

Dopo un’intensa fase di freddo e maltempo, che ha colpito la Campania e, più in generale, il Sud, stando alle previsioni meteo è in arrivo una nuova svolta con il ritorno di un clima più caldo e soleggiato.

Meteo, dopo il maltempo arriva la svolta al Sud: torna il caldo

Le regioni meridionali stanno già subendo le conseguenze dell’avanzata di un vortice ciclonico che sta scatenando temporali anche molto intensi, accompagnati da un repentino calo delle temperature. Secondo le stime de Il Meteo, tuttavia, il vero cambio di scenario si avrà a partire dalla prossima settimana quando la porta atlantica si spalancherà dando il via ad una nuova perturbazione.

Già a partire da lunedì 20 ottobre l’instabilità raggiungerà anche il Nord. Successivamente, dopo qualche giorno di tregua, le piogge raggiungeranno nuovamente anche il Meridione ma si tratterà di una parentesi passeggera. Verso la seconda metà della settimana, infatti, un forte richiamo prefrontale causerà la risalita di una massa d’aria decisamente calda che porterà i termometri a segnare valori anomali per il periodo.

Si prevedono temperature che potranno superare anche i 25-27 gradi al Sud e su buona parte della fascia adriatica, grazie anche al contributo dei venti di Garbino. Un nuovo colpo di coda quasi primaverile, dunque, che regalerà ancora una volta giornate soleggiate, dal clima mite e piacevole. Vista la distanza temporale si attendono ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la proiezione attuale.