Tragico schianto in Campania, è morto un ragazzo di 23 anni: stava tornando a casa in bici

Tragedia sulla Provinciale tra Grazzanise e Sant’Andrea del Pizzone, nel Casertano, dove a seguito di un incidente ha perso la vita un ragazzo, sbalzato dalla sua bici e morto a soli 23 anni.

Incidente a Grazzanise: è morto un ragazzo di 23 anni

Stando a quanto rende noto Il Mattino, il giovane, di origini indiane, si trovava in sella alla sua bici, insieme ad un altro ragazzo, suo connazionale. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, sarebbe stata una vettura, guidata da una donna, a travolgere in pieno i due amici.

Un grave impatto che si sarebbe rivelato fatale per il 23enne, probabilmente morto sul colpo. La vittima stava rientrando a casa, forse dopo aver terminato una faticosa giornata di lavoro in qualche azienda agricola del posto.

Il 28enne che si trovava in sua compagnia sarebbe rimasto gravemente ferito e trasferito d’urgenza presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove sta lottando tra la vita e la morte. I sanitari del 118, purtroppo, per il 23enne non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La salma della vittima è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale per dare il via all’autopsia. Intanto la donna, indagata per omicidio stradale, è stata sottoposta ai test di routine per valutare le sue condizioni mentre era alla guida dell’auto.