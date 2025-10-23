Pinocchio alla Casina Vanvitelliana: il burattino più amato d’Italia nel luogo della magia

Hanno fatto il giro del web le foto della scultura di Pinocchio nel suggestivo scenario della Casina Vanvitelliana, a Bacoli, attirando l’attenzione e la curiosità di molti. Di qui l’annuncio del sindaco Josi Gerardo Della Ragione che ha accolto le richieste della cittadinanza e l’entusiasmo generale per rilanciare un grande evento.

Pinocchio alla Casina Vanvitelliana: magia a Bacoli

Soltanto pochi giorni fa, il primo cittadino aveva diffuso gli scatti della scultura realizzata dall’artigiano puteolano, Biagio Lucignano, posizionata proprio sul muretto che precede il pontile per raggiungere la Casina, un luogo quasi fiabesco e da sempre accostato alla storia del celebre burattino.

Immagini che hanno da subito suscitato reazioni positive da parte dei cittadini e non solo. In molti si sono chiesti per quanto tempo il “Pinocchio” sarebbe rimasto lì, probabilmente con l’intento di raggiungere il luogo e scattare qualche foto. Poche ore fa, il sindaco ha fornito tutti i chiarimenti necessari, annunciando una lieta notizia.

“Me lo avete chiesto in tantissimi. E lo faremo. Oggi Pinocchio è venuto a trovarmi in Municipio. Ed abbiamo deciso di farvi una sorpresa. Permetteremo a tutti i bambini, e tutti coloro che amano Pinocchio, di fare una foto con lui. Proprio nel luogo della magia: alla Casina Borbonica del Fusaro. Accadrà a breve. Sono state milioni le visualizzazioni ottenute in tutto il mondo dalle foto che raccontano il ritorno del burattino più amato d’Italia, alla Casina Vanvitelliana. Ed è per questo che stiamo organizzando un evento bellissimo. Restate sintonizzati” – ha dichiarato il sindaco.

“Ci sarà la riproduzione fedele del burattino, realizzata dall’artigiano flegreo Biagio Lucignano, che tutti hanno ammirato nel film Pinocchio, del 1972. Un’opera che emoziona, ancor di più guardandola da vicino. E che ha ottenuto un successo incredibile. Una vera e propria fiera dell’artigianato. Tutta in tema Pinocchio. Ma non voglio svelarvi altro. Vi dico solo che sarà fantastico. Ringrazio Titti Zazzaro e Biagio Lucignano per la gradita sorpresa. Insieme, stiamo progettando una iniziativa che piacerà tanto. Un appello ai bimbi di ogni età: tenetevi pronti. Un passo alla volta”.