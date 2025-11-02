Tragedia a Napoli, uomo ritrovato morto all’entrata di un palazzo: aveva 58 anni

Tragedia nella notte a Napoli, in corso San Giovanni a Teduccio, dove un uomo di 59 anni è stato ritrovato morto nell’androne di un palazzo.

Il 59enne sarebbe stato ritrovato privo di vita nei pressi di un palazzo situato lungo l’affollato corso della periferia est di Napoli. Stando ai primi accertamenti effettuati, sarebbero state individuate alcune ferite alla testa dell’uomo.

Non è chiaro se si tratti di lesioni causate da colpi inferti in precedenza oppure ferite provocate da una caduta. Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale e della stazione di San Giovanni per avviare le verifiche del caso e dare il via alle indagini che ricostruiranno con chiarezza l’intera dinamica della vicenda.

Intanto, nelle stesse ore, si è verificato un altro tragico decesso nel Napoletano. Si tratta di un ragazzo di 18 anni, operaio ed incensurato, che sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in Piazza Pace a Boscoreale. Sarebbero state due persone a bordo di uno scooter ad aprire il fuoco per poi scappare via.