I sogni non hanno età: Graciela a 86 anni studia per produrre Mozzarella di Bufala DOP

L’amore per la mozzarella di bufala campana Dop non conosce età. A dimostrarlo è Graciela Zar, 86 anni, di origini argentine ma residente da tempo in provincia di Roma, che ha deciso di rimettersi sui banchi di scuola per inseguire il sogno di aprire un proprio caseificio. La sua iscrizione alla nuova edizione del corso di formazione per casari, promosso dalla Scuola lattiero-casearia del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana e gestito da Mbc Service, è già diventata un simbolo di passione e determinazione.

Dal cuore della Pampa al sogno campano

Il corso, attivo dal 2017 e riconosciuto dalla Regione Campania, prevede 250 ore di lezioni teoriche e pratiche, seguite da uno stage finale nei caseifici soci del Consorzio. L’edizione 2025 conta 10 partecipanti, tra cui tre donne, e si conferma un’eccellenza formativa con un tasso di inserimento lavorativo superiore al 90%. Dal suo avvio, ha formato oltre 100 allievi provenienti da ogni continente, dagli Stati Uniti all’Australia.

La storia di Graciela Zar

Nata a Buenos Aires da padre italiano e madre belga, Graciela è cresciuta tra i pascoli della Pampa, dove la sua famiglia allevava bestiame: “Vivevamo nella Pampa argentina, in spazi immensi nel cuore della provincia di Buenos Aires, dove mio padre allevava gli animali, da qui la mia passione per i bovini in particolare” – racconta con entusiasmo.

Oggi, dopo una vita dedicata alla famiglia, Graciela sogna di realizzare un allevamento di bufale con produzione di mozzarella Dop, unendo le radici della sua infanzia alla cultura gastronomica napoletana che ama profondamente.