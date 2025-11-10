Arriva l’Anticiclone Subtropicale, esplode l’Estate di San Martino in Campania: da quando

Dopo giornate di freddo e pioggia, stando alle previsioni meteo, è in arrivo un nuovo anticiclone subtropicale che darà il via ad una nuova fase di caldo e sole con il ritorno dell’Estate di San Martino.

Meteo, anticiclone subtropicale: torna l’Estate di San Martino

Con le ultime perturbazioni registrate nel weekend, a partire da domani, 11 novembre, l’alta pressione prenderà il sopravvento dando inizio al cosiddetto fenomeno dell’Estate di San Martino. Si tratta di un periodo climatico mite che regala una breve tregua dalle piogge autunnali, così chiamato per la leggenda che vide San Martino di Tours tagliare il proprio mantello, in una giornata piovosa, per cederlo ad un mendicante: subito dopo quel gesto il cielo si aprì e tornò a splendere il sole.

Con l’avanzata di un campo di alta pressione, saranno in particolare le Regioni del Centro e del Sud a godere di gionrate limpide e soleggiate, con temperature comprese tra i 20 e 24 gradi. Anche lungo le coste tirreniche, le zone interne del Lazio e della Campania sembrerà quasi primavera.

Una parentesi di stabilità che dovrebbe caratterizzare l’intera settimana, estendendosi fino al weekend del 15 e 16 novembre. L’inizio della settimana successiva, tuttavia, dovrebbe riportare il maltempo su gran parte delle Regioni, causando nuove perturbazioni e calo delle temperature. Vista la distanza temporale è necessario attendere ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.