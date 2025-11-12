Tragedia questa mattina a Battipaglia, dove un uomo di 87 anni, residente in città, è deceduto improvvisamente mentre camminava lungo via Pastore, in pieno centro.

Alcuni passanti, accortisi del malore, hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato del commissariato di Battipaglia, coordinate dal vicequestore Giuseppe Fedele, e il personale del 118, giunto con un’auto medica e un’ambulanza.

Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, per l’anziano non c’è stato nulla da fare: i sanitari ne hanno constatato il decesso per cause naturali.

La salma è stata successivamente affidata ai familiari per l’organizzazione dei funerali.