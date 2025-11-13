Mamma uccide figlio di 9 anni tagliandogli la gola: il corpo privo di vita trovato in bagno

Tragedia nel centro di Muggia, in provincia di Trieste, dove una donna avrebbe ucciso il figlio, un bambino di soli 9 anni, tagliandogli la gola.

Trieste, ha ucciso il figlio tagliandogli la gola: aveva 9 anni

Una brutale esecuzione che si sarebbe verificata nella serata di ieri, tra le mura dell’abitazione domestica. La donna, di nazionalità ucraina, separata dal papà del bambino, era già seguita da un Centro di salute mentale e dai servizi sociali.

A lanciare l’allarme, stando a quanto rende noto l’Ansa, sarebbe stato proprio l’ex compagno, nonché padre del piccolo, che non riusciva a mettersi in contatto né con la donna né con il figlio. All’arrivo degli agenti della Squadra Mobile il bambino risultava già deceduto.

Il corpo privo di vita sarebbe stato rinvenuto all’interno del bagno dell’appartamento, completamente dissanguato. Nonostante l’arrivo dei sanitari del 118, per la vittima, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La madre è stata fermata e portata in caserma dove dovrà rispondere dell’accusa di omicidio. Per uccidere il piccolo avrebbe utilizzato un coltello da cucina. Intanto proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica di questa triste vicenda che sta indignando l’intera Nazione.

