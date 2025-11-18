Mozzarella di Bufala Campania DOP con latte congelato o in polvere. La sentenza del TAR Campania n. 7289/2025 ha aperto uno scenario che la filiera bufalina temeva da anni: la possibilità di produrre mozzarella di bufala utilizzando latte in polvere, concentrato o ricostituito. Il tribunale ha stabilito che la Legge 138/1974 — che vieta queste pratiche — si applica solo al latte vaccino, escludendo quindi quello bufalino.

Una decisione che, secondo allevatori e trasformatori, rappresenta una svolta pericolosa per un prodotto conosciuto nel mondo proprio per la qualità del latte fresco e del processo artigianale.

Una decisione che apre la strada all’industrializzazione del prodotto

Per le associazioni di categoria, il rischio è evidente: la mozzarella di bufala, fuori dal perimetro DOP, potrebbe diventare un prodotto industriale a basso costo, perdendo identità e valore. L’uso di latte concentrato o ricostituito rende infatti possibile produrre grandi volumi con minori costi e minori controlli, favorendo speculazioni e concorrenza sleale.

Il vuoto normativo che si crea permette alle aziende non vincolate al disciplinare DOP di utilizzare materie prime che fino a ieri erano vietate. In questo contesto, lo Stato perde uno strumento fondamentale di tutela: la possibilità di effettuare sequestri o controlli basati sulla Legge 138/74.

La denuncia degli operatori: “doppio standard” e rischio confusione sul mercato

Gli operatori parlano di un “doppio standard” che penalizza gli allevatori onesti: il bufalo è trattato come bovino quando si vuole manipolare l’etichettatura della carne, ma non lo è più quando si devono applicare regole stringenti sul latte. Il risultato è un quadro che — denunciano — favorisce gli industriali a scapito dei produttori e dei consumatori.

Per molti allevatori, la sentenza rischia di accelerare un processo già in corso: il crollo del valore del latte fresco alla stalla. E, soprattutto, fa venire meno la certezza dei consumatori su cosa stiano comprando.

Le associazioni ricordano che è fermo da mesi in Parlamento il disegno di legge che avrebbe sanzionato le manipolazioni nella filiera del latte, provvedimento che oggi sarebbe cruciale per contrastare gli effetti della sentenza.