Scandalosa sentenza del TAR: la mozzarella di bufala campana DOP si può fare con latte in polvere o congelato

Nov 18, 2025 - Redazione Vesuviolive

Mozzarella di Bufala Campana DOP

Mozzarella di Bufala Campania DOP con latte congelato o in polvere. La sentenza del TAR Campania n. 7289/2025 ha aperto uno scenario che la filiera bufalina temeva da anni: la possibilità di produrre mozzarella di bufala utilizzando latte in polvere, concentrato o ricostituito. Il tribunale ha stabilito che la Legge 138/1974 — che vieta queste pratiche — si applica solo al latte vaccino, escludendo quindi quello bufalino.

Una decisione che, secondo allevatori e trasformatori, rappresenta una svolta pericolosa per un prodotto conosciuto nel mondo proprio per la qualità del latte fresco e del processo artigianale.

Una decisione che apre la strada all’industrializzazione del prodotto

Per le associazioni di categoria, il rischio è evidente: la mozzarella di bufala, fuori dal perimetro DOP, potrebbe diventare un prodotto industriale a basso costo, perdendo identità e valore. L’uso di latte concentrato o ricostituito rende infatti possibile produrre grandi volumi con minori costi e minori controlli, favorendo speculazioni e concorrenza sleale.

Il vuoto normativo che si crea permette alle aziende non vincolate al disciplinare DOP di utilizzare materie prime che fino a ieri erano vietate. In questo contesto, lo Stato perde uno strumento fondamentale di tutela: la possibilità di effettuare sequestri o controlli basati sulla Legge 138/74.

La denuncia degli operatori: “doppio standard” e rischio confusione sul mercato

Gli operatori parlano di un “doppio standard” che penalizza gli allevatori onesti: il bufalo è trattato come bovino quando si vuole manipolare l’etichettatura della carne, ma non lo è più quando si devono applicare regole stringenti sul latte. Il risultato è un quadro che — denunciano — favorisce gli industriali a scapito dei produttori e dei consumatori.

Per molti allevatori, la sentenza rischia di accelerare un processo già in corso: il crollo del valore del latte fresco alla stalla. E, soprattutto, fa venire meno la certezza dei consumatori su cosa stiano comprando.

Le associazioni ricordano che è fermo da mesi in Parlamento il disegno di legge che avrebbe sanzionato le manipolazioni nella filiera del latte, provvedimento che oggi sarebbe cruciale per contrastare gli effetti della sentenza.

Mozzarella di Bufala
