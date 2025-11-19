Apre il Villaggio di Natale Disney nel Napoletano: tra luci e personaggi, è gratis per tutti

Dopo il successo delle precedenti edizioni, tornano le Luci di Natale nella Villa Comunale di Bacoli (Napoli) che quest’anno si trasformerà in un vero e proprio villaggio delle feste a tema Disney, ancora una volta ad ingresso gratis per tutti.

Luci di Natale a Bacoli: la Villa diventa un Villaggio Disney gratis

In occasione delle festività, la Villa Comunale, con vista sul lago Fusaro, darà inizio alla magia del Natale grazie alle scenografiche installazioni pronte ad incantare grandi e piccini. Quest’anno, tra alberi e decorazioni natalizie, sarà possibile ammirare Topolino, Pluto e tanti altri iconici personaggi Disney che trasformeranno il parco pubblico in un vero e proprio regno delle favole.

“È uno spettacolo! Siamo pronti per l’accensione delle Luci d’Artista alla Villa Comunale di Bacoli. Così i giardini sul lago Miseno si trasformeranno in un villaggio Disney pieno di addobbi natalizi davvero bellissimi. Con tantissime novità. Tra poche ore vi diremo quando illumineremo questo parco incantato. E lo faremo tutti insieme. Lo faranno i bambini, le mamme, i papà, i nonni, i ragazzi. Tutti. Una gioia di comunità. Ed un volano per il turismo natalizio nel nostro paese” – ha annunciato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

Luci di Natale alla Villa Comunale di Bacoli – Foto: Josi Gerardo Della Ragione

“È una novità che inaugurammo esattamente 10 anni fa, nel 2015, e che ha portato a Bacoli decine e decine di migliaia di persone, ogni anno. Così la nostra terra diventa sempre più attrattiva, anche in inverno. Non più soltanto in estate. Nel rispetto della natura, dell’ambiente. Un investimento che inaugura il Natale a Bacoli. Ma sappiatelo. È solo l’inizio. Sono molte le sorprese che abbiamo riservato per i più piccoli, per ognuno di voi. Alcune davvero sorprendenti. Luci, concerti, spettacoli. Avremo poi di 50 eventi gratuiti. Restate sintonizzati. Illuminiamo la Villa Comunale. Quando? A brevissimo, lo saprete. Insieme, per costruire felicità, bellezza. Un passo alla volta” – ha concluso.