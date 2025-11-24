Vortice di temporali a Napoli, allagamenti e rischio fenomeni violenti: fino a quando

Il maltempo continua a colpire Napoli e la Campania, causando non pochi disagi alla cittadinanza: stando alle previsioni meteo, l’arrivo della nuova perturbazione provocherà temporali e ondate di freddo anche nei prossimi giorni.

Maltempo Napoli e Campania: le previsioni meteo

Dopo una breve tregua nella giornata di domenica, la nuova settimana inizia nel segno del maltempo, con l’arrivo di una nuova perturbazione che sta interessando in particolar modo il Sud Italia, tra temporali e raffiche di vento gelide che continueranno a prendere il sopravvento.

Lunedì 24 e martedì 25 novembre, secondo le stime de Il Meteo, saranno due giornate molto instabili, con piogge diffuse e insistenti. In Toscana, Lazio e soprattutto Campania si rischiano fenomeni violenti, con possibili disagi e un netto aumento del rischio di criticità idrogeologiche.

Nella seconda parte della settimana, mentre al Nord si assisterà ad un miglioramento, al Sud il vortice temporalesco continuerà ad alimentare precipitazioni diffuse. Gli ultimi giorni di novembre, dunque, saranno dinamici e piuttosto freddi per le Regioni meridionali dove il ciclone darà il via ad ulteriori piogge e temporali.