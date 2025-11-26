Barbiere trovato morto nel suo negozio, tragedia nel Napoletano: Angelo aveva 38 anni

Tragedia a Giugliano, nel Napoletano, dove un giovane barbiere è stato ritrovato morto all’interno del suo negozio: si chiamava Angelo Speranza ed aveva 38 anni.

Giugliano, barbiere trovato morto: Angelo aveva 38 anni

Il 38enne sarebbe stato ritrovato già privo di vita nel suo salone nella serata di ieri. Al momento non sono state rese ancora note le cause del decesso ma, stando a quanto rende noto Il Mattino, la pista più accreditata al momento è quella di un gesto estremo.

A seguito del ritrovamento sono stati allertati i soccorsi ma, purtroppo, all’arrivo dei sanitari del 118, Angelo risultava già morto. Medici e infermieri, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità, dove il giovane era molto conosciuto e stimato.

“Amico mio, che hai combinato. Da una settimana volevo chiamarti per venire a trovarti ma per un motivo o per un altro ho sempre rimandato e questo non me lo perdonerò mai. Quando l’ho saputo stentavo a crederci, sono dovuto venire a constatare, ma ancora ora mentre scrivo e vedo questa foto non ci credo. Non può essere che hai fatto un gesto simile, mi hai gelato fratello mio, ti voglio bene” – si legge nel posto diffuso da un amico.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come fare

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.