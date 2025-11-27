Panico in autostrada: le fiamme avvolgono completamente un autoarticolato

Paura nella notte lungo l’autostrada A1, al km 672 in direzione Roma, dove intorno alle 03:00 della notte scorsa un autoarticolato adibito al trasporto di veicoli ha preso improvvisamente fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, provenienti dal distaccamento di Teano.

All’arrivo della squadra, il mezzo pesante era completamente avvolto dalle fiamme e l’incendio aveva già raggiunto una delle motrici caricate sul rimorchio. L’autoarticolato si trovava fermo sulla corsia di emergenza.

Le fiamme domate rapidamente

I Vigili del Fuoco hanno subito avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere e domare l’incendio prima che potesse estendersi ulteriormente. In supporto è intervenuta anche una squadra del Comando di Cassino con un’autobotte, per garantire un rifornimento continuo d’acqua. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’episodio. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.