Camorra, maxi operazione dei carabinieri e DDA: colpo al clan Licciardi, 21 arrestati

Maxi operazione dei carabinieri e della DDA partenopea: questa mattina, a Napoli, sono stati arrestati 21 esponenti dell’organizzazione camorristica denominata clan Licciardi, il cosiddetto sodalizio dell’Alleanza di Secondigliano, operante nei quartieri di Masseria Cardone, Rione Berlingieri, Rione Don Guanella e Vasto.

Colpo al clan Licciardi: 21 arrestati a Napoli

Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea a carico di 21 indagati (19 misure in carcere di cui 5 soggetti già ristretti e 2 agli arresti domiciliari).

Gli indagati – nell’ambito del clan Licciardi (alleanza di Secodigliano) – sono ritenuti gravemente indiziati a vario titolo, di “associazione di tipo mafioso”, “estorsioni”, “accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti”, “ricettazione” ed “evasione”, reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.

Ulteriori dettagli, approfondimenti e il comunicato stampa saranno forniti durante la conferenza che si terrà alle 11.00 nella sala convegni della Procura di Napoli.