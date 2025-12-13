Tragedia a Napoli, perde il controllo dello scooter e si schianta: è morto a 46 anni

Tragico incidente a Napoli, nel quartiere Ponticelli, dove nella serata di ieri ha perso la vita un centauro, morto a soli 46 anni.

Napoli, incidente a Ponticelli: è morto un uomo di 46 anni

Stando ad una prima ricostruzione dell’incidente, fornita da Il Mattino, l’uomo si trovava a bordo del suo scooter e stava percorrendo via De Meis quando improvvisamente, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del veicolo.

Il 46enne si sarebbe schiantato al suolo, finendo sull’asfalto e fin da subito le sue condizioni sarebbero apparse gravi. Di qui il trasferimento d’urgenza presso l’Ospedale del Mare di Napoli dove, poco dopo, l’uomo è deceduto. I gravi traumi e le lesioni riportate nello scontro si sarebbero rivelate fatali per la vittima e a nulla sarebbero serviti i tentativi dei medici di rianimarlo.

Intanto sono state avviate le indagini che saranno guidate dalla sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale. Bisognerà innanzitutto capire se l’uomo ha perso il controllo dello scooter da solo o se sono stati coinvolti altri veicoli.