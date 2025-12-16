Insigne visita i bambini del Pausilipon: la felicità dei piccoli del reparto di oncologia

Giornata speciale all’AORN Santobono Pausilipon di Napoli, dove il calciatore Lorenzo Insigne ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica del Pausilipon. L’incontro rientra nella quinta edizione dell’iniziativa solidale Natale al Santobono – Un libro per un sorriso, promossa da Artis Suavitas Aps in collaborazione con la Fondazione Santobono Pausilipon.

La visita di Insigne ai bambini del Pausilipon

“Quando vengo chiamato per iniziative come questa rispondo sempre presente, perché regalare un sorriso ai bambini, soprattutto in questo periodo di Natale, è una cosa importante. È un momento toccante, anche perché sono papà di tre figli e capisco lo stato d’animo dei genitori. Non è facile vedere bambini così piccoli affrontare queste situazioni, ma è giusto stare loro vicino, così come alle famiglie e ai professionisti che lavorano ogni giorno in ospedale. Io oggi ero qui per questo: stare accanto ai bambini, regalare anche solo per pochi secondi un sorriso e farli sentire un po’ meglio”, ha dichiarato Insigne.

Lorenzo Insigne con un piccolo paziente

La visita ha regalato ai piccoli degenti momenti di svago e normalità, inserendosi in un progetto che da cinque anni punta a promuovere attività culturali e occasioni di socialità all’interno di un contesto complesso come quello ospedaliero pediatrico. Insieme a Lorenzo Insigne hanno partecipato all’incontro Antonio Larizza, presidente di Artis Suavitas, e Pierluigi Acquaviva, presidente di Dolciaria Acquaviva, principale sostenitore dell’edizione 2025 dell’iniziativa.

“Sostenere un progetto continuativo, e non solo un evento, significa investire in un presidio culturale che rimane attivo anche dopo le feste. È un impegno che richiede risorse organizzative e un supporto stabile, soprattutto quando l’obiettivo è mantenere la libreria aperta tutto l’anno”, ha spiegato Antonio Larizza, ripercorrendo l’evoluzione di Natale al Santobono – Un libro per un sorriso. Nato per portare libri e attività culturali nei reparti pediatrici durante le festività natalizie, il progetto è cresciuto fino alla creazione di una libreria permanente a disposizione dei piccoli pazienti durante tutto l’anno.

“Anno dopo anno si consolida la collaborazione con l’Associazione Artis Suavitas Aps e con il presidente Larizza che ringrazio per l’impegno e per essere sempre accanto ai nostri piccoli pazienti. Un libro per un sorriso è ormai un appuntamento che si ripete nel tempo e che ci consente di portare la magia del Natale in ospedale. Un’iniziativa che, negli anni, ha dimostrato quanto la cultura possa essere a sua volta strumento di cura”, ha dichiarato Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon.

Sulla stessa linea anche Flavia Matrisciano, direttore della Fondazione Santobono Pausilipon: “La collaborazione con Artis Suavitas Aps è un esempio virtuoso di come il mondo del terzo settore, la cultura e la solidarietà possano unirsi per generare un impatto reale nella vita dei piccoli pazienti. Un libro per un sorriso non è solo un appuntamento natalizio, ma un percorso che cresce ogni anno”.

“La Fondazione Santobono Pausilipon sostiene la quinta edizione di Natale al Santobono, che accompagna i bambini e le loro famiglie nei momenti più delicati della degenza. Siamo grati ad Artis Suavitas Aps e a tutti i partner che, con impegno e sensibilità, continuano a rendere possibile questo progetto. La partecipazione di Lorenzo Insigne è stata un motivo di ulteriore gioia per i bambini e le loro famiglie”, ha aggiunto Giovanni Siola, presidente della Fondazione Santobono Pausilipon.

Fino al 6 gennaio, nei due presidi ospedalieri restano aperte anche le “Stanze delle Meraviglie”, spazi allestiti da Artis Suavitas Aps dedicati alla lettura, al gioco e all’incontro con operatori e volontari. Il progetto è sostenuto da numerosi partner del mondo culturale e imprenditoriale, il cui contributo consente di garantire continuità alle attività e il funzionamento della libreria permanente durante tutto l’anno.