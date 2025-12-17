Gianturco, l’operaio Giacomo Burtone muore schiacciato durante il carico di un container: c’è un video

Tragico incidente sul lavoro a Napoli, dove un operaio di 49 anni, Giacomo Burtone, ha perso la vita nel corso di operazioni di carico di un container. Il dramma si è consumato in via Gianturco, all’interno di un’area adibita a cantiere e deposito di container.

L’allarme è scattato dopo una segnalazione al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Poggioreale, che hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo all’interno dell’area di lavoro. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe rimasta schiacciata tra il camion sul quale era stato appena posizionato il container e il mezzo utilizzato per movimentare il carico.

Il grave incidente sarebbe stato ripreso da un sistema di videosorveglianza, le cui immagini risultano ora fondamentali per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Al momento restano ancora da chiarire le esatte responsabilità e le circostanze che hanno portato alla morte dell’operaio.

Sulla vicenda indaga la Procura di Napoli. Il sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrante ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio colposo nei confronti del conducente del mezzo impiegato per lo spostamento del container. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri, che stanno effettuando rilievi tecnici e acquisendo la documentazione utile, compresi i filmati delle telecamere.