Orrore nel giorno di Natale a Napoli: ragazza picchiata brutalmente, insultata e seviziata

Violenza brutale a Napoli, nel giorno di Natale, dove a seguito di un litigio in una discoteca del posto, una ragazza è stata picchiata, insultata e seviziata da un gruppo di coetanee. A denunciare l’accaduto è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli.

Natale, violenza a Napoli: ragazza picchiata e seviziata

I fatti risalgono allo scorso 25 dicembre. In un locale di via Foria alcune ragazze avrebbero avuto una discussione. La questione sembrava finita lì ma poco dopo cinque di loro si sarebbero presentate nell’appartamento di una delle giovani coinvolte nel litigio, forzando l’ingresso e dando vita ad una aggressione feroce.

La giovane sarebbe stata ripetutamente colpita, insultata e sottoposta a sevizie. Le aggressioni sarebbero state riprese con il cellulare e diffuse sui social, come se si trattasse di un trofeo. La vittima è stata successivamente trasportata in ospedale. La vicenda è emersa grazie all’intervento di Radio Napoli Centrale, che ha portato il caso all’attenzione del deputato Borrelli, ora impegnato a seguire personalmente la situazione.

“Siamo oltre l’abisso. Non solo queste ragazze, tutte giovanissime, si sono rese protagoniste di atti di violenza brutale e disumana, ma hanno anche scelto di pubblicare tutto sui social, umiliando ulteriormente la vittima e vantandosi di azioni criminali. È un livello di ferocia e di incoscienza gravissimo. Chiediamo un intervento immediato e deciso di tutte le autorità competenti: queste persone non possono restare impunite e, soprattutto, va garantita piena tutela e supporto alla giovane che ha subito questa aggressione” – ha dichiarato Borrelli.