È morto Davide Tizzano, re del canottaggio in Italia e orgoglio di Napoli: aveva 57 anni

Si è spento ieri all’età di 57 anni Davide Tizzano, leggenda del canottaggio italiano e vanto della città di Napoli. Oggi, martedì 30 dicembre alle ore 17:00, si terranno i funerali nella Basilica di Capodimonte a Napoli.

Napoli, è morto Davide Tizzano: leggenda del canottaggio

Tizzano, due volte medaglia d’oro olimpica (Seul 1988 e Atlanta 1996), ha rappresentato per decenni l’eccellenza sportiva partenopea nel mondo, portando i colori azzurri e il nome di Napoli sui podi più prestigiosi.

“La scomparsa di Davide Tizzano lascia un vuoto incolmabile nel cuore della nostra città.”- dichiara il Sindaco Gaetano Manfredi – “Non perdiamo solo un immenso campione, ma un uomo che ha saputo incarnare i valori più nobili dello sport: il sacrificio, la lealtà e la capacità di superare ogni limite. Davide è stato un punto di riferimento per intere generazioni di atleti e un orgoglio per tutti i napoletani. Alla sua famiglia va l’abbraccio commosso di tutta l’Amministrazione e della città intera.”

L’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante aggiunge: “Davide non ha mai smesso di amare la sua terra e di spendersi per lo sport come strumento di crescita sociale. La sua grinta e il suo sorriso resteranno scolpiti nella memoria di chi ha avuto l’onore di conoscerlo e di chi, guardando le sue imprese, ha imparato a sognare in grande. Napoli non dimenticherà il suo campione.”

A lui sarà dedicata la presentazione di Napoli Capitale Europea dello Sport che si terrà oggi al Maschio Angioino.