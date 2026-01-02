Strage di Capodanno a Crans Montana, Emanuele è la prima vittima italiana: aveva 16 anni

La prima vittima identificata dell’incendio divampato a Crans Montana, in Svizzera, durante i festeggiamenti di Capodanno è Emanuele Galeppini, golfista italiano di 16 anni, originario di Genova ma residente a Dubai.

Incendio Crans Montana, morto a 16 anni Emanuele Galeppini

Stando a quanto emerso, Galeppini si trovava in Svizzera con gli amici per celebrare l’arrivo del nuovo anno. A seguito del tragico rogo che avrebbe interessato un noto locale del posto, Emanuele risultava tra i dispersi ma in queste ultime ore è giunta la conferma ufficiale del decesso da parte della Federazione Italiana Golf.

“La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Emanuele rimarrai per sempre nei nostri cuori” – si legge nella nota diffusa dalla Federazione Italiana Golf.

Secondo l’ultimo aggiornamento della Farnesina sarebbero 19 gli italiani coinvolti, tra persone ospedalizzate e altre disperse. Sarebbero 6 i turisti, che dall’Italia avrebbero raggiunto la Svizzera, su cui attualmente non si hanno notizie. Il bilancio generale, fino a ieri, contava 47 vittime.

“Al momento 80-100 persone sono in condizioni critiche. Delle centinaia di persone ricoverate negli ospedali, molte non sono state ancora identificate” – ha dichiarato il capo del dipartimento di sicurezza del Canton Vallese, Stéphane Ganzer, alla radio francese Rtl.

Testimonianze e prime ricostruzioni parlano di una rapidissima diffusione del fuoco, innescato probabilmente dalle scintille di una candela che potrebbe aver colpito dei pannelli fonoassorbenti, favorita da materiali altamente infiammabili e da un ambiente chiuso e sovraffollato, che ha reso difficili le vie di fuga.