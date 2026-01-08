Mal di testa dopo il parto: Libera è morta a 33 anni, a pochi giorni dalla nascita della figlia

Si chiamava Libera Icario ed aveva 33 anni la mamma di Scafati morta dopo il parto avvenuto all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno. Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità che ha partecipato commossa all’ultimo saluto.

Tutto sarebbe precipitato il giorno del parto, avvenuto lo scorso 2 gennaio. Dopo aver messo al mondo la sua bambina, infatti, Libera avrebbe iniziato ad avvertire alcuni sintomi insoliti quali forti mal di testa e problemi alla vista.

Il suo quadro clinico si sarebbe aggravato molto in fretta, tanto da spingere i medici ad avviare il trasferimento della paziente presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove, poco dopo, la giovane mamma è deceduta.

Stando ad una prima indagine, Libera sarebbe morta a seguito di una emorragia cerebrale, sopraggiunta a seguito del parto. Intanto è stata aperta un’inchiesta per fare maggiore chiarezza sulla scomparsa della 33enne e sulla gestione del caso da parte di entrambi gli ospedali coinvolti.

“No, non ce l’ha fatta Libera, la giovane mamma di 33 anni. Forse era ritornata a Scafati dove ha vissuto e vive la sua famiglia per aver vicino i suoi affetti in un momento di gioia. Aveva partorito il 2 Gennaio a Sarno, all’Ospedale di Villa Malta, una splendida bambina che non ha avuto neppure il tempo di abbracciare. Sembra per una emorragia cerebrale per la quale è stata poi trasferita in rianimazione all’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Siamo tutti vicini alla sua famiglia nel dolore, perché non c’è alcuna spiegazione per una ragazza di 33 anni, figlia di questa terra che vola via. LIBERA che tu possa vegliare sempre sui tuoi piccoli Angeli e alleviare nella fede il dolore di chi qui hai lasciato nella disperazione” – si legge nella nota diffusa dal sindaco Pasquale Aliberti.