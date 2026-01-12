Crisi rifiuti a Torre del Greco: “Problemi interni alla ditta, pagheranno per i disservizi”

Parzialmente ripresa la regolarità della raccolta dei rifiuti a Torre del Greco dopo un inizio anno difficile a causa di malcontenti tra gli addetti al servizio di nettezza urbana.

Rifiuti a Torre del Greco, raccolta a singhiozzo da inizio anno

È stato un inizio 2026 difficile per la situazione rifiuti a Torre del Greco. Nonostante l’avvio del nuovo piano industriale e la messa in campo di nuove risorse umane per il servizio di spazzamento, la città ha cominciato il nuovo anno con numerose segnalazioni di rifiuti non ritirati, cumuli di buste dal centro alla periferia e diversi cassoni delle ecoisole digitali strapieni (quindi inutilizzabili).

Al netto di una produzione di immondizia “tradizionalmente” superiore nei primi giorni dell’anno e di una condotta ancora troppo spesso incivile da parte dei cittadini, a far precipitare la situazione nella prima decade del 2026 è stata la mobilitazione, di fatto, di una parte del personale addetto al ritiro dei rifiuti.

Una mobilitazione “silente”, non un vero e proprio sciopero, che si sarebbe concretizzata con turni di lavoro rallentati, ritiri fuori orario, camion “lumaca” che hanno creato disagi anche alla circolazione cittadina.

L’assessore Ramondo: “Il comune è parte lesa, la ditta pagherà per i disagi”

Abbiamo sentito l’assessore all’ambiente Antonio Ramondo per fare il punto della situazione: all’origine di tale disservizio ci sarebbero questioni burocratiche interne alla Velia Ambiente, l’azienda che dovrebbe garantire il servizio di nettezza urbana a Torre del Greco.

Problemi in via di risoluzione tra la Velia ed i dipendenti di una ditta in subappalto, “per nulla imputabili al comune di Torre del Greco che – anzi – in questa faccenda è parte lesa”, sono le parole del dott. Ramondo. L’assessore sottolinea: “Il subappalto è nelle facoltà della ditta affidataria del servizio ma le loro problematiche non possono ricadere sulla città. Abbiamo dato mandato agli organi di controllo comunali di essere il più solerti possibili nell’individuare tutte le mancanze nel servizio di raccolta per procedere all’applicazione di penali e sanzioni come da contratto”.

Un punto su cui l’assessore torna più volte: “Dobbiamo essere chiari e rispettosi nei confronti dei cittadini, tale situazione non è causata dall’amministrazione ma le conseguenze ricadono su tutti noi. Per questo non sono e non saranno tollerate mancanze nell’espletamento di un servizio importante come la raccolta differenziata dei rifiuti”.

Stando alle parole del titolare della delega all’ambiente, la problematica sarebbe comunque in via di risoluzione con un incontro tra le parti in data odierna, 12 gennaio 2026, mentre nella nottata appena trascorsa in alcuni punti critici della città sono stati rimossi i cumuli di rifiuti che si erano accumulati nei giorni scorsi.