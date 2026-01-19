È morto il padre di Stefano De Martino: aveva 61 anni

È morto il padre di Stefano De Martino. Nella mattinata di domenica 19 gennaio si è spento Enrico, venuto a mancare all’età di 61 anni dopo un periodo segnato da gravi problemi di salute. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando cordoglio e vicinanza attorno al conduttore televisivo.

Nel corso degli anni, De Martino non ha mai nascosto la complessità del legame con il padre, un rapporto intenso, fatto di momenti di distanza ma anche di dialogo e riconciliazione, che ha attraversato le diverse fasi della sua vita personale e professionale.

Morto il padre di Stefano De Martino

Il percorso che ha portato Stefano De Martino dal mondo della danza al successo televisivo non era stato inizialmente condiviso dal genitore. Enrico De Martino guardava con apprensione a una carriera artistica ritenuta incerta, instabile e carica di sacrifici, provando più volte a indirizzare il figlio verso scelte considerate più sicure.

Quelle divergenze, raccontate dallo stesso Stefano in diverse interviste, non hanno mai cancellato il legame profondo tra padre e figlio, ma lo hanno reso più complesso, segnato dal confronto generazionale e dalla difficoltà di accettare strade non convenzionali.

La danza come punto di incontro

Col tempo, però, proprio la danza – inizialmente motivo di distanza – è diventata uno degli elementi di riavvicinamento. Una passione condivisa che ha contribuito a ricucire il rapporto, trasformando il dissenso in comprensione e, infine, in rispetto reciproco.