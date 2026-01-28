Torre del Greco, cerca di difendere la fidanzata durante una rapina: 27enne ferito al petto

Accoltellato a Torre del Greco mentre cerca di difendere la propria fidanzata durante un tentativo di rapina: è accaduto a via Calastro, nella zona del porto cittadino.

Prova a difendersi durante una rapina, accoltellato a Torre del Greco

Nella notte tra il 27 e il 28 gennaio, in via Calastro a Torre del Greco, un giovane di 27 anni è rimasto ferito gravemente al petto e alla spalla durante una rapina, dopo aver cercato di difendere la fidanzata dagli aggressori.

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri della sezione Radiomobile intervenuti sul posto e riportate da Teleclub Italia, due malviventi con il volto coperto si sarebbero avvicinati a un’auto ferma e hanno tentato di rapinare la coppia mentre si trovava all’interno.

Di fronte alla minaccia, il 27enne avrebbe cercato di opporsi, scatenando una colluttazione con i rapinatori. È in quel momento che, secondo gli investigatori, sarebbe stato colpito da uno o più fendenti, riportando ferite che lo hanno reso necessario il trasporto immediato in ospedale.

Indagini in corso, il giovane è fuori pericolo

L’uomo — la cui identità non è stata resa nota dalle fonti ufficiali — è ricoverato in condizioni serie ma stabili, secondo gli aggiornamenti medici disponibili finora. La fidanzata, pur sotto choc, non avrebbe riportato ferite gravi.

I Carabinieri stanno cercando i responsabili, e le indagini sono in corso: raccogliendo testimonianze e verificando le registrazioni di eventuali telecamere di sorveglianza della zona, gli inquirenti cercano di risalire all’identità dei due rapinatori e alla dinamica precisa dell’aggressione.

Il fatto si inserisce in un contesto di rapine ed episodi di violenza notturna che in queste settimane stanno destando crescente preoccupazione nelle comunità del Napoletano. Episodi simili — come rapine a coppie in auto, aggressioni e emergenze criminali nella vita quotidiana — sono stati registrati anche in comuni vicini, sottolineando l’urgenza di risposte più efficaci in termini di sicurezza pubblica.