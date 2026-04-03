“La uccido, è una pu****a”, tenta di soffocare moglie e 3 figli con l’estintore: cosa è successo

Ancora un episodio di violenza si è verificato nel Napoletano, stavolta a Villaricca, dove un uomo ha tentato di aggredire l’ex moglie, scagliandosi contro il figlio, e servendosi di un estintore.

Violenza contro l’ex moglie a Villaricca: usa un estintore

I carabinieri della stazione di Villaricca sono giunti presso l’abitazione, ormai conosciuta per una denuncia presentata a marzo dopo un anno di aggressioni e vessazioni. La gazzella corre per raggiungere quanto prima quel palazzo e trova l’uomo proprio all’esterno dell’appartamento.

I carabinieri salgono le scale, tra le urla che fanno eco, e vedono davanti alla porta di ingresso l’ex marito, 44enne. L’uomo urla: “La uccido, é una p******, mi faccio 30 anni”. A terra c’è un estintore con il tubo infilato sotto la porta. I militari bloccano l’uomo, riportano la calma e rassicurano le vittime che erano all’interno: l’ex moglie 43enne e i tre figli della coppia, un maschio e 2 ragazze di 19,17 e 14 anni.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo era entrato in casa, stava aggredendo l’ex moglie e il figlio 19enne si era “permesso” di intromettersi per difendere la propria madre. A quel punto il 43enne avrebbe sferrato un pugno in pieno volto al 19enne, frantumandogli gli occhiali.

Madre e 3 figli riescono ad allontanare il 43enne. La porta viene chiusa ma lui non è ancora soddisfatto e pretende di rientrare. Urla, si dimena, vede l’estintore antincendio e lo afferra. Il 43enne inserisce il tubo sotto la porta ed esaurisce tutto il contenuto. In casa il caos, fumo e polvere sono ovunque. La speranza è che qualcuno apri la porta.

Fortunatamente i carabinieri hanno fatto in tempo e l’uomo è finito in carcere. Per il figlio una prognosi di qualche giorno dovuta alle lesioni subite alla “regione orbitale dell’occhio sinistro” ma anche il gran merito di aver difeso sua madre e le sue sorelle.