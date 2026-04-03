Cuore partenopeo, a Napoli è Pasqua per tutti: zuppa di pesce gratis ai più bisognosi

Anche quest’anno, in occasione del Giovedì Santo, a Napoli si è ripetuta l’iniziativa della cena solidale al Centro di Prima Accoglienza di via De Blasiis, dove oltre cento persone senza dimora hanno potuto gustare una zuppa di pesce.

Giovedì Santo, zuppa di pesce offerta ai bisognosi di Napoli

Si tratta di un’iniziativa promossa dagli assessorati comunali al Welfare e alle Attività Produttive realizzata grazie al CAAN Centro Agroalimentare di Napoli. Gli operatori del settore ittico del CAAN hanno messo a disposizione oltre un quintale di prodotti, con il supporto della Cooperativa Napoli Libera, mentre la preparazione del piatto è stata curata, come negli anni precedenti, dall’Istituto Professionale per l’Enogastronomia “Antonio Esposito Ferraioli”.

Un modo per consentire anche ai più bisognosi di celebrare il Giovedì Santo, in attesa della Pasqua, consumando il tradizionale pasto a base di pesce, in un’amosfera di festa e convivialità, tra sorrisi e momenti di spensieratezza.

“Ringrazio tutti i partner coinvolti per la generosa collaborazione e per l’impegno con cui, insieme, continuiamo a costruire una rete capace di offrire dignità, attenzione e calore a chi vive condizioni di fragilità. L’impegno politico si esprime non solo garantendo il servizio di accoglienza agli ospiti ma anche offrendo loro un momento speciale con una cena speciale in giorni in cui le festività religiose si trascorrono tradizionalmente in famiglia gustando menù della tradizione” – ha dichiarato l’assessora alle Politiche sociali, Chiara Marciani.

“Anche quest’anno abbiamo scelto di essere presenti con un’iniziativa che unisce istituzioni, mondo produttivo e realtà educative. È proprio grazie a questa rete che riusciamo a trasformare un piatto della nostra tradizione in un’occasione di accoglienza e dignità per chi vive situazioni di vulnerabilità” – ha affermato l’assessora alle Attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato.

“Ringrazio di cuore gli operatori del nostro mercato ittico che, pur in un momento di difficoltà come quello attuale, in cui la paura dei consumatori per l’emergenza sanitaria ha determinato una significativa contrazione delle vendite, non si sono tirati indietro, dando ancora una volta prova della grande generosità ed empatia della categoria” – ha detto il presidente del CAAN, Carmine Giordano.

“Così come non posso non ringraziare il presidente della Cooperativa Napoli Libera Stefano Luciano e la dirigente scolastica del Ferraioli, professoressa Rita Pagano, partner irrinunciabili di questa iniziativa solidale che ha ormai raggiunto la settima edizione”.