Ondata di maltempo a Napoli, crolla un albero: traffico in tilt

Gen 28, 2026 - Redazione Vesuviolive

Albero crollato a Marano

Un albero di grosse dimensioni ha invaso la carreggiata in via Camillo Guerra, nel tratto che collega il comune di Marano alla zona dei Camaldoli.

L’incidente è avvenuto nei pressi della nota struttura della “Decina”, bloccando parzialmente un’arteria vitale per chi si sposta verso la zona ospedaliera di Napoli.

Sul posto è stato necessario l’intervento della Polizia Locale per regolare la viabilità e coordinare la rimozione del fusto. Si segnalano pesanti rallentamenti e code in tutto il quadrante.

