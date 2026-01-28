Ondata di maltempo a Napoli, crolla un albero: traffico in tilt
Gen 28, 2026 - Redazione Vesuviolive
Albero crollato a Marano
Un albero di grosse dimensioni ha invaso la carreggiata in via Camillo Guerra, nel tratto che collega il comune di Marano alla zona dei Camaldoli.
L’incidente è avvenuto nei pressi della nota struttura della “Decina”, bloccando parzialmente un’arteria vitale per chi si sposta verso la zona ospedaliera di Napoli.
Sul posto è stato necessario l’intervento della Polizia Locale per regolare la viabilità e coordinare la rimozione del fusto. Si segnalano pesanti rallentamenti e code in tutto il quadrante.