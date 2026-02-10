Doppio incidente in autostrada, con l’auto si schianta sotto un camion: è morto sul colpo

Un tragico incidente si è verificato nella mattinata di ieri sull’A2 del Mediterraneo, a pochi chilometri dallo svincolo di Padula Buonabitacolo, causando il decesso di Francesco Nacci, ispettore del Ministero dell’Istruzione morto a 88 anni.

Incidente sull’A2, c’è un morto: la dinamica del sinistro

“Abbiamo appreso, con immenso dolore, la notizia della scomparsa del nostro concittadino Francesco Nacci, ispettore del Ministero dell’Istruzione, punto di riferimento del mondo scolastico regionale e nazionale, esperto di altissimo profilo nella formazione di educatori, maestri, insegnanti. Alla moglie, alle figlie, ai familiari e ai conoscenti più stretti di Francesco Nacci giungano, in questo momento di tristezza, i sentimenti di cordoglio e di partecipazione al lutto a nome della città da parte dell’Amministrazione Comunale” – ha dichiarato il sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella.

Stando a quanto emerso, l’uomo si trovava alla guida della sua auto quando si sarebbe schiantato contro un autoarticolato fermo sulla carreggiata per un precedente incidente. L’88enne, da solo nella vettura, sarebbe deceduto sul colpo, rendendo inutili i tentativi di soccorso.

Si sarebbe trattato di un doppio incidente, dunque, con due sinistri non collegati tra loro. Prima si sarebbe verificato lo scontro tra due auto – con tre persone lievemente ferite, tra le quali un bambino – poi lo schianto del pensionato contro il mezzo pesante, bloccato nella lunga fila di traffico scatenata dal sinistro.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche diverse pattuglie della polizia stradale di Sala Consilina e Lagonegro per effettuare i rilievi del caso, mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.