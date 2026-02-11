Arriva Mare Fuori 6, svelate le novità: data, trama, quali personaggi restano e new entry

Presentata in conferenza stampa la stagione 6 di Mare Fuori, la serie napoletana di successo che tornerà su Rai Play e su Rai 2 a partire da marzo 2026.

Mare Fuori 6: data, personaggi nuovi e trama

Tornano le storie dei ragazzi dell’IPM di Napoli che ancora una volta cercheranno di trovare la loro strada, affrontando ostacoli, sfide e difficoltà. Nel corso della presentazione, che si è tenuta nella sede Rai di Roma, sono stati svelati alcuni dettagli sulla trama e sui personaggi, da quelli storici alle new entry.

I primi 6 episodi saranno disponibili su Rai Play dal 4 marzo mentre le restanti puntate saranno caricate l’11 marzo. Seguirà poi la messa in onda in prima serata su Rai 2. La prima novità di quest’anno riguarda il cambio di regia con l’arrivo di Beniamino Catena e Francesca Amitrano.

Grande protagonista di questa stagione Maria Esposito, ancora una volta nei panni di Rosa Ricci che dovrà fare i conti con conflitti familiari, vendette incrociate del clan Di Salvo e la ricerca disperata di una via d’uscita.

Tra le nuove detenute ci saranno 3 sorelle, una giovane straniera dal passato misterioso e una ragazza di buona famiglia, interpretata da Virginia Bocelli, che si sarebbe macchiata di un grave crimine per sfuggire ad un ambiente familiare opprimente. Tra gli ultimi arrivati anche il nuovo direttore dell’IPM Stefano Stazi, interpretato da Romano Reggiani.

Presenza fissa e costante per i ragazzi il comandante Massimo (Carmine Recano) che si avvicina sempre più alla madre di Rosa. Al suo fianco c’è di nuovo Beppe, l’educatore dell’istituto interpretato da Vincenzo Ferrara.

“In questa stagione, oltre a mantenere continuità con la serie in termini di avventure giovanili tra crimine e riscatto, il percorso di recupero e redenzione dei ragazzi è preponderante” – ha dichiarato il regista della serie. Intanto sono state confermate anche la settima e l’ottava stagione.