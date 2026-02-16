Panico a Napoli, rissa tra ragazzini al Mc Donald’s. Spunta un coltello: cosa è successo

Attimi di panico questa notte a Napoli, al Mc Donald’s di Fuorigrotta, dove si è verificata una violenta rissa tra ragazzi, tutti minorenni.

Rissa al Mc Donald’s di Fuorigrotta: cosa è successo

Stando a quanto reso noto dall’Ansa, la lite sarebbe esplosa poco dopo la mezzanotte, all’interno del celebre fast food. Sarebbero stati alcuni ragazzini, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, ad azzuffarsi brutalmente, scatenando il panico tra i presenti.

Al momento non si conoscono i motivi del litigio ma per fortuna non si registrano feriti. Una tragedia evitata per puro caso in quanto uno dei giovani avrebbe estratto un coltello per colpire uno dei rivali ma, per fortuna, non ci sarebbe riuscito. L’arma avrebbe soltanto lacerato il giubbino del ragazzo, senza ferirlo.

Intanto sulla vicenda indagano i carabinieri di Bagnoli per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda e identificare tutte le persone coinvolte.