La Penna dopo Inter-Juventus: “Ho avuto minacce di morte”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Federico La Penna, direttore di gara di Inter-Juventus disputata a San Siro, starebbe predisponendo una denuncia alla Polizia Postale in seguito alle minacce di morte ricevute tramite i social network.

L’episodio dopo Inter-Juventus

Le intimidazioni, sempre secondo il quotidiano, non sarebbero state rivolte esclusivamente all’arbitro, ma avrebbero coinvolto anche i suoi familiari. Nelle ore successive alla partita, La Penna avrebbe raccolto il materiale necessario per procedere con la segnalazione alle autorità competenti, manifestando particolare attenzione alla tutela della moglie e delle due figlie.

Il Corriere dello Sport riferisce inoltre che l’arbitro non avrebbe avuto modo di soffermarsi sull’analisi tecnica dell’errore commesso durante il match, né di riflettere su eventuali correttivi futuri, anche a causa delle tensioni seguite alla gara. Viene citato, in questo contesto, il confronto con Comolli e la reazione di Chiellini nel tunnel dello stadio, elementi che avrebbero contribuito ad alimentare l’attenzione mediatica nelle ore successive.

Il quotidiano ricorda infine come episodi simili si siano già verificati in passato in relazione a Inter-Juventus, citando il precedente che coinvolse Daniele Orsato dopo il caso Miralem Pjanic.