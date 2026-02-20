Addio Angela Luce, quando disse: “Io Napoli ce l’ho dentro e vuole esplodere sempre”

Attrice e cantante di fama nazionale ma con la sua Napoli sempre nel cuore, la città partenopea oggi perde Angela Luce, simbolo dell’eccellenza partenopea e regina della canzone napoletana.

Angela Luce: “Io ce l’ho dentro Napoli, esplode sempre”

“Io ce l’ho dentro Napoli, è dentro di me e vuole esplodere sempre” – diceva l’artista per spiegare il legame indissolubile con la sua città, Napoli, parte integrante non solo della sua vita ma anche della sua carriera, fino alla fine dei suoi giorni. Una dichiarazione ripresa anche in una delle sue ultime interviste, rilasciate nel corso della trasmissione Verissimo.

Giovanissima ha debuttato nel mondo dello spettacolo musicale nella sua città natale partecipando, con il suo vero cognome (Savino), alla “Piedigrotta Bideri” con la canzone Zì Carmilì. Un esordio seguito da una scalata di successi che ha visto l’artista imporsi anche al Festival di Sanremo, nel 1975, piazzandosi al secondo posto della prestigiosa kermesse musicale con il brano “Ipocrisia”.

Non solo cantante, Angela Luce è stata anche un attrice di rilievo, arrivando a lavorare con i più grandi registi, come Mario Martone e Pupi Avati, al fianco dei colossi del cinema italiano: da Marcello Mastroianni a Vittorio De Sica, passando per Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Renato Pozzetto e l’indimenticabile Totò.

La notizia della sua scomparsa, giunta questa mattina, ha gettato nello sconforto l’intera città partenopea. L’artista si sarebbe spenta, all’età di 87 anni, a seguito di una grave insufficienza cardiaca, accompagnata da altri disturbi renali e respiratori sviluppati nel corso degli ultimi anni.