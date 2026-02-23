Ferrero assume in Campania e nel Napoletano, contratti a tempo indeterminato: come candidarsi

Lavoro – Ferrero assume in Campania: la nota multinazionale italiana degli iconici marchi di prodotti dolciari, come Nutella, è alla ricerca di nuovi aspiranti operai e altre figure per le sedi di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, e Caivano (Napoli).

Ferrero assume a Sant’Angelo dei Lombardi e Caivano: le info

Ferrero è l’azienda madre di marchi iconici come Nutella, Tic Tac, Ferrero Rocher, Raffaello, Kinder Bueno e Kinder Sorpresa, presente in oltre 50 paesi e con prodotti venduti in oltre 170 paesi nel mondo. L’azienda, nell’ambito della campagna produttiva 2025, è alla ricerca di personale da inserire nella sede in provincia di Avellino per le assunzioni stagionali che si apriranno nel corso dell’anno.

Si ricercano, nello specifico, operai e operaie da impiegare nella catena di produzione, prendendo parte attivamente alla creazione dei prodotti più amati del brand, tramite l’utilizzo di appositi macchinari e attrezzature all’avanguardia.

Tra i requisiti richiesti flessibilità e disponibilità a lavorare su 3 turni e nei fine settimana, oltre alla predisposizione al lavoro di gruppo, precisione e attenzione al dettaglio. Per candidarsi basterà collegarsi all’apposita sezione sul sito ufficiale Ferrero e inviare il proprio curriculum. Sarà poi cura dell’azienda contattare i profili in linea con i requisiti richiesti. Per la stessa sede si ricercano anche figure di Lean Manifacturing – Plant Performance Manager da inserire con contratto a tempo indeterminato.

Per la sede di Caivano, invece, l’annuncio è rivolto agli aspiranti manutentori meccatronici, da assumere con contratto a tempo indeterminato, con il compito di eseguire attività di manutenzione preventiva, predittiva e di guasto sugli impianti di produzione. Per questo si necessita di persone con conoscenze approfondite di elettrotecnica, automazione generale e meccanica. La candidatura dovrà essere inviata ancora una volta tramite il sito.