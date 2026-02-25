Chi è Antonio Mazzariello: il cantante in gara tra le nuove proposte è un talento campano

Questa sera, al Festival di Sanremo 2026, tra le Nuove Proposte che si contenderanno il titolo c’è anche un cantante campano: si tratta di Antonio Mazzariello, originario di Siano, in provincia di Salerno, che gareggerà con il brano Manifestazione d’amore.

Chi è Antonio Mazzariello: da Siano al Festival di Sanremo

Antonio Mazzariello è uno dei talenti emergenti delle quattro Nuove Proposte al Festival di Sanremo che ha preso parte alla prestigiosa kermesse canora dopo aver conquistato la giuria di Area Sanremo 2025 con la sua Manifestazione d’amore.

L’artista nasce a Siano, in provincia di Salerno, il 12 settembre 2001 e a soli 24 anni ha già varcato uno dei palchi più importanti nel mondo della musica italiana. Cresciuto con la passione per la scrittura, il teatro e il cinema, a 18 anni ha iniziato a scrivere le prime canzoni e nel 2020 ha pubblicato i primi singoli.

Il successo arriva con Pubblicità progresso che lo colloca tra i cantautori emergenti più promettenti d’Italia. La sua musica ha fatto anche da colonna sonora alla serie Summertime 3 di Netflix. Nel 2024 ha preso parte anche al Concertone del Primo Maggio. Il cantante all’Ariston ha sfidato la collega e amica Angelica Bove.