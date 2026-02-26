Sanremo, il programma di stasera: gli ospiti e i cantanti della terza serata del Festival

Appuntamento questa sera con la terza serata del Festival di Sanremo 2026 che vedrà gli altri 15 cantanti esibirsi sul palco tra nuovi ospiti e la finale delle Nuove Proposte.

Terza serata Sanremo 2026: cantanti e ospiti

Questa sera si sfideranno per il match finale Nicolò Filippucci e Angelica Bove: uno dei due sarà proclamato vincitore della sezione Nuove Proposte del Festival. Nel corso della serata saliranno sul palco i 15 big che non si sono esibiti ieri e che saranno giudicati con gli stessi criteri della serata precedente.

Ad affiancare Carlo Conti sarà ancora una volta Laura Pausini che questa sera canterà Heal The World con il Coro dell’Antoniano e il Coro di Caivano. Tra i super ospiti speciali della puntata Eros Ramazzotti e Alicia Keys che canteranno insieme L’aurora. Scenderanno le scale di Sanremo anche Fabio De Luigi e Virginia Raffaele.

Co-conduttori della serata, al fianco di Conti e Pausini, saranno la modella Irina Shayk e Ubaldo Pantani nei panni di Lapo. In piazza Colombo si esibiranno i The Kolors con Tu con chi fai l’amore. Paolo Sarullo tratterà il tema del bullismo. Sarà poi consegnato il premio alla carriera a Mogol.

I nomi dei cantanti della terza serata di Sanremo

Si esibiranno, in ordine alfabetico e non di uscita: