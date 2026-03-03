Il chirurgo che ha operato Domenico: “Io ho fatto tutto bene quindi sono una vittima”
Mar 03, 2026 - Veronica Ronza
Il chirurgo che ha operato il piccolo Domenico al Monaldi
In un’intervista esclusiva, rilasciata alla trasmissione Lo Stato delle Cose, il chirurgo dell’ospedale Monaldi di Napoli, che ha operato il piccolo Domenico, morto a seguito di un trapianto fallito, ha spiegato la sua versione dei fatti.
Scappato via alla vista del giornalista, al punto di precipitare quasi dalle scale, visibilmente agitato il chirurgo si è fermato all’esterno della sua porta di ingresso, per rispondere, in evidente stato di agitazione ad alcune domande.
“Ho fatto tutto quello che dovevo fare e l’ho fatto anche bene, non merito di essere trattato così. Voi giornalisti mi state rovinando la vita, mi avete distrutto la vita. Ho buttato 11 anni della mia vita per operare i bambini qui in Campania. Tremila bambini, tremila ne ho operati io. Tutto questo lo sto passando perché ho provato ad aiutare i figli degli altri. Parli con tutti quelli che ho operato, che sono disperati e mi stanno tutti vicino” – ha detto, dichiarandosi innocente del decesso del piccolo.
“Di tutte queste belle cose ne parleremo con i giudici. Io so solamente che le cose le ho fatte bene quindi io sono la vittima. Non glielo so dire cosa è andato storto. Qualcuno ha messo del ghiaccio secco al posto del ghiaccio normale ok? Ne posso avere colpa io? Questo vi dovete chiedere: perché sto passando questo io? Forse qualcuno ha messo qualcosa che non doveva mettere?” – ha concluso.