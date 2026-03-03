Il chirurgo che ha operato Domenico: “Io ho fatto tutto bene quindi sono una vittima”

In un’intervista esclusiva, rilasciata alla trasmissione Lo Stato delle Cose, il chirurgo dell’ospedale Monaldi di Napoli, che ha operato il piccolo Domenico, morto a seguito di un trapianto fallito, ha spiegato la sua versione dei fatti.

Monaldi, il chirurgo che ha operato Domenico: “Io vittima”

Scappato via alla vista del giornalista, al punto di precipitare quasi dalle scale, visibilmente agitato il chirurgo si è fermato all’esterno della sua porta di ingresso, per rispondere, in evidente stato di agitazione ad alcune domande.

“Ho fatto tutto quello che dovevo fare e l’ho fatto anche bene, non merito di essere trattato così. Voi giornalisti mi state rovinando la vita, mi avete distrutto la vita. Ho buttato 11 anni della mia vita per operare i bambini qui in Campania. Tremila bambini, tremila ne ho operati io. Tutto questo lo sto passando perché ho provato ad aiutare i figli degli altri. Parli con tutti quelli che ho operato, che sono disperati e mi stanno tutti vicino” – ha detto, dichiarandosi innocente del decesso del piccolo.

“Di tutte queste belle cose ne parleremo con i giudici. Io so solamente che le cose le ho fatte bene quindi io sono la vittima. Non glielo so dire cosa è andato storto. Qualcuno ha messo del ghiaccio secco al posto del ghiaccio normale ok? Ne posso avere colpa io? Questo vi dovete chiedere: perché sto passando questo io? Forse qualcuno ha messo qualcosa che non doveva mettere?” – ha concluso.